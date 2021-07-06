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انتشار سريع لكورونا ومتحوره دلتا في إندونيسيا.. والبلاد تستعد لأسوأ سيناريو محتمل

انتشار سريع لكورونا ومتحوره دلتا في إندونيسيا.. والبلاد تستعد لأسوأ سيناريو محتمل

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