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عالم غريب | معتقدات غريبة.. عجوز "سيموت" إذا قص شعره وآخر لم يقصه منذ نحو قرن

عالم غريب | معتقدات غريبة.. عجوز "سيموت" إذا قص شعره وآخر لم يقصه منذ نحو قرن

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