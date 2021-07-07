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بعد 100 يوم.. "إيفر غيفن" تغادر وتدفع 540 مليون دولار تعويضا لمصر

بعد 100 يوم.. "إيفر غيفن" تغادر وتدفع 540 مليون دولار تعويضا لمصر

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