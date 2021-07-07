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بُنيت بنحو 5 أطنان من الرمل.. وتعكس تحكم كورونا بالعالم.. أطول قلعة رملية في العالم

بُنيت بنحو 5 أطنان من الرمل.. وتعكس تحكم كورونا بالعالم.. أطول قلعة رملية في العالم

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