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تجتاح سواحل فلوريدا الأميركية.. العاصفة "إلسا" تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى

تجتاح سواحل فلوريدا الأميركية.. العاصفة "إلسا" تتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى

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