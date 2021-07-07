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شابان روسيان يجهزان قاربا مصنوعا من التيتانيوم للإبحار به حول العالم

شابان روسيان يجهزان قاربا مصنوعا من التيتانيوم للإبحار به حول العالم

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