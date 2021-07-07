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عودة "طالبان" إلى السلطة.. خوف يترصد بالأفغانيين.. ومصادرة للحرية بأبسط الأشياء

عودة "طالبان" إلى السلطة.. خوف يترصد بالأفغانيين.. ومصادرة للحرية بأبسط الأشياء

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