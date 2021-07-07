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200 قتيل بطلقات نارية خلال عيد الاستقلال في أميركا

200 قتيل بطلقات نارية خلال عيد الاستقلال في أميركا

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