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يرتدون زي مقاتلي "الساموراي" ويستعينون بأسلحتهم لتنظيف شوارع "طوكيو" باليابان

يرتدون زي مقاتلي "الساموراي" ويستعينون بأسلحتهم لتنظيف شوارع "طوكيو" باليابان

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