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توأمان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم جنوب نابلس

توأمان فلسطينيان يحولان طائرة إلى مطعم جنوب نابلس

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