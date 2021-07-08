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يستخدم بقايا الدمار وأشياء أخرى لموازنتها ببراعة.. موهبة فذة لشاب من قطاع غزة

يستخدم بقايا الدمار وأشياء أخرى لموازنتها ببراعة.. موهبة فذة لشاب من قطاع غزة

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