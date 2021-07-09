.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سدود إيران وتركيا تخنق نهري دجلة والفرات وتزيد من ملوحة مياههما

سدود إيران وتركيا تخنق نهري دجلة والفرات وتزيد من ملوحة مياههما

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد