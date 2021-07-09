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شرطيون يتنكرون بزي "أشباح الموتى" لمحاربة كورونا

شرطيون يتنكرون بزي "أشباح الموتى" لمحاربة كورونا

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