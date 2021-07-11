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نسخة بـ"الليغو" من "المدينة المحرمة" في الصين.. فما هي وما السبب وراء بنائها مجددا؟

نسخة بـ"الليغو" من "المدينة المحرمة" في الصين.. فما هي وما السبب وراء بنائها مجددا؟

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