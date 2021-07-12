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نفوق نحو مليار حيوان بحري وانخفاض المحاصيل الزراعية بنسبة 60%

نفوق نحو مليار حيوان بحري وانخفاض المحاصيل الزراعية بنسبة 60%

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