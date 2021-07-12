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وصل حجم بعضها إلى حجم السيارة.. صخور عملاقة تتساقط على طرق سريعة بعد زلزال في أميركا

وصل حجم بعضها إلى حجم السيارة.. صخور عملاقة تتساقط على طرق سريعة بعد زلزال في أميركا

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