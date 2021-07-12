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يعتبرونه "فنا وقائيا" ويجب الحفاظ عليه.. التحنيط في باكستان على وشك الاندثار

يعتبرونه "فنا وقائيا" ويجب الحفاظ عليه.. التحنيط في باكستان على وشك الاندثار

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