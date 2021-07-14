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بمطرقته فقط، عامل مناجم تركي، يقسم صخورا بحجم منازل إلى نصفين

بمطرقته فقط، عامل مناجم تركي، يقسم صخورا بحجم منازل إلى نصفين

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