.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تخزين مليار لتر من المياه منذ إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

تخزين مليار لتر من المياه منذ إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد