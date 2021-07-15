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سنغافورة تكشف عن أول مزرعة طاقة شمسية عائمة في العالم

سنغافورة تكشف عن أول مزرعة طاقة شمسية عائمة في العالم

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