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طاقتها كافية لتشغيل شارع صغير بمنازله.. أحدث بدلة نفاثة تعمل بالكهرباء

طاقتها كافية لتشغيل شارع صغير بمنازله.. أحدث بدلة نفاثة تعمل بالكهرباء

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