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العربية ترصد مخاوف المترجمين الأفغان من قتلهم على يد "طالبان"

العربية ترصد مخاوف المترجمين الأفغان من قتلهم على يد "طالبان"

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