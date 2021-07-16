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بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. انفجار الغضب في الشارع اللبناني

بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.. انفجار الغضب في الشارع اللبناني

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