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إيموجي الرجل الحامل يشعل مواقع التواصل.. وردود فعل متباينة حول رموز جديدة تثير الضجة

إيموجي الرجل الحامل يشعل مواقع التواصل.. وردود فعل متباينة حول رموز جديدة تثير الضجة

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