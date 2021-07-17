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قرار أميركي بإجراء فحص لنحو 9300 طائرة بوينغ 737 حول العالم 

قرار أميركي بإجراء فحص لنحو 9300 طائرة بوينغ 737 حول العالم 

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