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حدث يهز مصر.. اعتداء على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمن يقبض على الجاني

حدث يهز مصر.. اعتداء على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمن يقبض على الجاني

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