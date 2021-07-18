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رغم الشلل النصفي.. معتز بطل رفع أثقال أردني يأمل بميدالية أولمبياد طوكيو البارالمبية

رغم الشلل النصفي.. معتز بطل رفع أثقال أردني يأمل بميدالية أولمبياد طوكيو البارالمبية

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