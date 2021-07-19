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تبلغ كلفتها حوالي 20 مليون ريال.. مشاهد مهيبة لتغيير كسوة الكعبة

تبلغ كلفتها حوالي 20 مليون ريال.. مشاهد مهيبة لتغيير كسوة الكعبة

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