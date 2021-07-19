في ظل إجراءات استثنائية لضمان سلامتهم.. حجاج بيت الله يواصلون أداء المناسك
تابع مشاهدة
- ٠١:٣٦ سخرية واسعة من رحلة جيف بيزوس إلى "الفضاء"
- ٠٢:٣٧ أبرز ما جاء في حوار العربية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
- ٠٢:٥٩ إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
- ٠٢:٠٥ أصغر طفلة في مصر.. جودي عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات فقط
- ٠١:١٨ 6 إخوة ينفذون وصية أبيهم الراحل.. ويساعدون حجاج مكة
- ٠١:٥٦ تظاهرات في العراق تطالب بالقصاص للمتظاهرين الذين اغتيلوا
- ٠١:٠٤ صورة سيلفي تقتل المغامرة الصينية صوفيا تشيونغ
- ٠٣:٥٣ في ظل إجراءات استثنائية لضمان سلامتهم.. حجاج بيت الله يواصلون أداء المناسك
- ٠٠:٥٩ القصة الكاملة لغيبوبة ياسمين عبد العزيز
- ٠١:٤٣ جنديات سعوديات يروين للعربية تجاربهن عن العمل في المشاعر المقدسة
- ٠١:٤٢ فيروس قاتل جديد قادم من الصين.. هذه أعراضه
- ٠١:٠٨ منقوش على جرة عمرها 3700 عام.. أقدم رسم "إيموجي" في العالم لوجه مبتسم