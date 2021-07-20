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أصغر طفلة في مصر.. جودي عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات فقط

أصغر طفلة في مصر.. جودي عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات فقط

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