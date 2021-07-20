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عمره 100 ألف عام.. اكتشاف فك خفاش منقرض مصاص دماء داخل كهف بالأرجنتين

عمره 100 ألف عام.. اكتشاف فك خفاش منقرض مصاص دماء داخل كهف بالأرجنتين

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