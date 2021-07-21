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غضب ممزوج بالألم.. وأهالي ضحايا تفجير سوق الصدر في #بغداد يسألون ما ذنب أطفالهم؟

غضب ممزوج بالألم.. وأهالي ضحايا تفجير سوق الصدر في #بغداد يسألون ما ذنب أطفالهم؟

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