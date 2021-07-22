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تظاهرات "العطش" تتواصل في الأحواز والأمن الإيراني يواجهها بالقمع

تظاهرات "العطش" تتواصل في الأحواز والأمن الإيراني يواجهها بالقمع

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