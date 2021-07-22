.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"بندقية كيم" الكورية الجنوبية تنافس "كلاشنيكوف" الروسية

"بندقية كيم" الكورية الجنوبية تنافس "كلاشنيكوف" الروسية

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد