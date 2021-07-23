إسبانيا تعتقل مخترق حسابات شخصيات بارزة في "تويتر"
تابع مشاهدة
- ٠٢:٠١ فرنسية كفيفة لاحقت شغفها حتى أصبحت مذيعة ورياضية
- ٠٢:١٥ "انتفاضة الأحواز" تتواصل للأسبوع الثاني وتنديد ضد القمع الإيراني
- ٠١:١٦ فرنسي في اليابان يضرب عن الطعام لاستعادة طفليه
- ٠١:١٩ زواج طفل بعمر الـ11 في العراق يثير جدلاً واسعاً
- ٠١:١٥ المنتج السينمائي الأميركي واينستين يواجه تهما جديدة بالاغتصاب
- ٠١:٥٥ حزن في الجزائر.. تشيع "طبيب الملائكة" والشرطة تحقق في جريمة قتله
- ٠١:٤٦ فيضانات غير مسبوقة.. مشاهد صادمة من الصين
- ٠١:١١ إسبانيا تعتقل مخترق حسابات شخصيات بارزة في "تويتر"
- ٠١:٤٠ "بيضة ورغيف" أقدم وجبة سريعة تقدم في دمشق
- ٠٣:٢٣ وضع وبائي كارثي في تونس.. جثث في القمامة
- ٠١:٠٩ مصاص دماء كينيا.. قتل 10 أطفال وشرب دماءهم
- ٠٢:٠٦ مشجع أرجنتيني عمره 100 عام يوثّق أهداف ميسي بخط يده