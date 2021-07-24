.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مخاوف من فيضان وشيك.. السودان يعلن حالة الطوارئ بمنطقة سد مروي على النيل

مخاوف من فيضان وشيك.. السودان يعلن حالة الطوارئ بمنطقة سد مروي على النيل

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد