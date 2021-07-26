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إعصار "إن- فا" يقتلع الأشجار ويغلق مناطق شرق الصين

إعصار "إن- فا" يقتلع الأشجار ويغلق مناطق شرق الصين

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