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القديمة "PIRS" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية بعد 20 عاما.. لتحل محلها مركبة جديدة

القديمة "PIRS" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية بعد 20 عاما.. لتحل محلها مركبة جديدة

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