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بلجيكية عمرها 19 عاما ستقود أسرع طائرة خفيفة بالعالم

بلجيكية عمرها 19 عاما ستقود أسرع طائرة خفيفة بالعالم

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