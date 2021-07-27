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واقعة مرعبة في مصر.. ميت يتحرك في نعشه.. والأطباء يؤكدون: توفي

واقعة مرعبة في مصر.. ميت يتحرك في نعشه.. والأطباء يؤكدون: توفي

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