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بعد حرائق واسعة وعاصفة بَرد.. فيضانات في بلدات إيطالية تحدث أضرارا واسعة

بعد حرائق واسعة وعاصفة بَرد.. فيضانات في بلدات إيطالية تحدث أضرارا واسعة

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