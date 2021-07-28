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طبق البطاطا المقلية الأغلى في العالم وبسعر 200 دولار.. ما سر ثمنه الباهظ؟

طبق البطاطا المقلية الأغلى في العالم وبسعر 200 دولار.. ما سر ثمنه الباهظ؟

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