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عمرها أكثر من 800 عام.. "بتراء أفريقيا" تنتظر ترميمها عاجلا لحماية قيمتها التاريخية

عمرها أكثر من 800 عام.. "بتراء أفريقيا" تنتظر ترميمها عاجلا لحماية قيمتها التاريخية

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