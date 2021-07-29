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في السويد وبعد 33 عاما من جريمته.. محاكمة أحد المتهمين في مجزرة إعدامات 1988 في إيران

في السويد وبعد 33 عاما من جريمته.. محاكمة أحد المتهمين في مجزرة إعدامات 1988 في إيران

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