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يلهون بها وكأنها دمية.. طقوس غريبة في الهند، الكبار والصغار يرقصون بالأفاعي

يلهون بها وكأنها دمية.. طقوس غريبة في الهند، الكبار والصغار يرقصون بالأفاعي

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