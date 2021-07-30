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حرائق لبنان تتسع وتتجدد وتصل إلى سوريا وسط نقص في معدات الإطفاء

حرائق لبنان تتسع وتتجدد وتصل إلى سوريا وسط نقص في معدات الإطفاء

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