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تونسيون يحولون ملعباً لكرة السلة إلى مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا

تونسيون يحولون ملعباً لكرة السلة إلى مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا

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