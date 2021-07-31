.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عمرها 3 مليارات سنة.. نقوش "بيلومورسك" الروسية تضاف إلى قائمة التراث العالمي

عمرها 3 مليارات سنة.. نقوش "بيلومورسك" الروسية تضاف إلى قائمة التراث العالمي

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد