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عمرو خالد ينسحب من مقابلة على العربية احتجاجا على أسئلة حول علاقته بجماعة الإخوان

عمرو خالد ينسحب من مقابلة على العربية احتجاجا على أسئلة حول علاقته بجماعة الإخوان

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