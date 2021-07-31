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موجة حر غير متوقعة تتلف المانجو في موسم حصادها في مصر.. والأسعار غير مسبوقة

موجة حر غير متوقعة تتلف المانجو في موسم حصادها في مصر.. والأسعار غير مسبوقة

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